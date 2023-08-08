Стали известны подробности экстренной посадки самолета «Белавиа» Москва-Минск 4 8.08.2023, 21:23

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На борту стало плохо ребенку.

Самолет «Белавиа», летевший из Москвы в Минск, совершил экстренную посадку в Вибеске, так как на борту стало плохо ребенку-пассажиру. После приземления ребенка забрала скорая.

«На борту самолета «Белавиа», летевшего из Москвы в Минск, произошла экстренная ситуация – недомогание у ребенка. Командир воздушного судна вышел с нами на связь, попросил аварийную посадку. В течение 15 минут мы обеспечили посадку, вызвали медицинскую помощь. Ребенка сразу из самолета забрала скорая», – рассказал БелТА руководитель витебского аэропорта Сергей Рурис.

Состояние ребенка удовлетворительное. Он находится в областном детском клиническом центре.

Самолет Embraer E195LR вылетел из аэропорта «Домодедово» в 15:13. В 16:30 он сел в Витебске, через полчаса продолжил полет в Минск, где приземлился в 17:28.

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