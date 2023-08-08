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ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов

  • 8.08.2023, 21:59
ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов

Оккупанты бросают в бой резервы.

На юге подразделения Вооруженных сил Украины зашли на первую линию обороны российских оккупантов, заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин.

При этом украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона «Единые новости».

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» уточнил, что украинские войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Работино.

«На этом направлении есть продвижение сотнями метров. Также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении. Мы уже зашли на первую линию оккупантов и первая линия очень сложная. Но наши военные продавливают. Мы движемся вперед, и это движение замедлено минными заграждениями и недостатком у нас авиации», — отметил он.

При этом Кузьмин добавил, что ВСУ сталкиваются с большим числом подготовленных россиян. Войска РФ бросают резервы со второй линии обороны, в частности морских пехотинцев, десантников и спецназовцев.

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