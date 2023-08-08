Синоптики посчитали, сколько вчера в Беларуси выпало осадков 8.08.2023, 22:11

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Самый сильный ветер зафиксировали на метеостанции Лельчицы.

Сильные дожди прошли в Беларуси 7 августа. Только в Минске за сутки выпало 37% от месячной нормы осадков. Об этом рассказала БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Марина Грицкевич.

Специалист объяснила, что территория Беларуси находилась под влиянием активных и контрастных атмосферных фронтов, которые разделяли две абсолютно разные по своим характеристикам воздушные массы. Они протянулись с северо-запада на юго-восток, смещаясь в северном направлении.

— В результате этого во многих районах Беларуси прошли дожди различной интенсивности. На большей части территории отмечались сильные дожди, местами дожди достигали критериев очень сильных. Также во многих районах страны дожди сопровождались грозами, а местами по Гомельской области выпадал град. При этом осадки сопровождались сильным порывистым ветром. Преимущественно по восточной части республики отмечалось усиление ветра порывами 15−21 м/с. На метеостанции Славгород зафиксирован сильный ветер порывами в 23 м/с, на метеостанции Лельчицы — 24 м/с, — рассказала Марина Грицкевич.

В Минске также отмечался сильный дождь.

— Только в столице количество выпавших осадков составило 26 мм, что составляет 37% от нормы месяца, — рассказала специалист. — Осадки прошли почти повсеместно. Наибольшее их количество отмечалось в зоне действия фронтальных разделов — это северо-западный, центральный и юго-восточный районы Беларуси. В целом по республике количество выпавших осадков составило от 3 мм до 23 мм, местами было 28−43 мм. На метеостанции Мозырь отметили 51 мм, на метеостанции Слуцк — 53 мм и на метеостанции Самохваловичи было зафиксировано 72 мм осадков.

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