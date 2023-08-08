СМИ назвали таинственного покупателя Leopard 1 для ВСУ 8.08.2023, 22:44

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Танки были приобретены у Бельгии.

Украина получит 50 танков Leopard 1, которые были приобретены для нее у бельгийской компании OIP Land Systems, пишет Business AM.

Раньше эти танки стояли на вооружении бельгийской армии. Однако в 2014 году их списали и продали OIP Land Systems по 15 тысяч евро за штуку, поскольку в целях экономии военное руководство Бельгии решило заменить всю тяжелую гусеничную технику более легкой колесной, а у властей не было ангаров для хранения такого количества машин.

Министр обороны страны Людивин Дедондер говорила, что впоследствии правительство хотело выкупить Leopard 1 обратно и передать Украине, однако оружейники запросили слишком высокую цену. «Была проделана работа, чтобы их восстановить, но сейчас компания просит до 500 тысяч евро за одну машину. Я понимаю, что ремонт не бесплатный, но цена завышена», — объясняла глава ведомства в начале этого года.

С тех пор Leopard 1 находились на складе OIP Land Systems в Турне, пока их не выкупили. Первые танки уже отправились в Украину через Германию и Италию. По пути их оснастят новыми системами вооружения.

У бельгийского издания не было информации, кто приобрел Leopard 1 для Украины. Однако, по данным источников Handelsblatt, это сделал немецкий оборонный концерн Rheinmetall. В ближайшее время технику переоборудуют на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и затем отправят в Украину.

Leopard 1 — первый немецкий танк, созданный после Второй мировой войны. Его основным вооружением является нарезная полуавтоматическая пушка L7A1 или L7A3 калибра 105 мм. Дополнительно он оснащен двумя пулеметами.

Ранее стало известно, что Германия начала задерживать отправку Киеву своих танков Leopard 1, анонсированных канцлером Олафом Шольцем в мае этого года. По данным Welt, за последние два месяца Берлин поставил Украине лишь 10 из 110 обещанных машин.

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