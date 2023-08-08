Послом Украины в Венгрии станет «профессор из окопа» 8.08.2023, 23:11

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Федор Шандор

Будапешт согласовал кандидатуру.

Во вторник, 8 августа, президент Венгрии Каталин Новак дала согласие на назначение нового посла Украины, профессора Ужгородского национального университета и военнослужащего ВСУ Федора Шандора, сообщает венгерский телеканал ATV со ссылкой на анонимных дипломатов.

Просьбу об агремане для Федора Шандора в Будапешт Украина предоставила еще в марте, но Венгрия одобрила его только 8 августа.

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