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ЕС назвал провокацией учения Беларуси у его границ

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  • 8.08.2023, 23:25
ЕС назвал провокацией учения Беларуси у его границ

Польша и Литва готовят ответ.

ЕС назвал провокацией учения Беларуси у его границ. «К этому моменту уже никого не удивляет, что нелегитимный режим Лукашенко участвует в любых провокациях по приказу России», — заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает «Немецкая волна».

О начале учений министерство обороны Беларуси сообщило накануне, указав, что в них учитывается опыт войны России в Украине. В связи с этим Польша и Литва стягивают войска к границе с Беларусью.

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