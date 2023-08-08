ВСУ готовят почву для наступления Ян Матвеев

8.08.2023, 23:46

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Украинские войска еще имеют резервы для мощной атаки.

Наверняка вы хоть раз видели, как подрывники сносят здание. Перед тем как произойдет тот самый бабах, которого все ждут, постройку долго готовят. Например, разрушают некоторые стены, делают проломы в нужных местах, ослабляют конструкцию. Чтобы взрыв разом снес ее, да еще и все упало как надо — в нужную сторону и без остатка.

На мой взгляд это именно то, чем сейчас занимается ВСУ на Запорожском фронте. Можно всю совокупность операций, стартовавших в июне называть одним большим контрнаступлением. Можно говорить о том, что была одна попытка контрнаступления, которая завершилась и теперь ВСУ готовятся к новой. В любом случае важно понимать два факта:

Во-первых, фронт российской армии не был прорван. А значит вопросы к медленному продвижению или отсутствию такого у ВСУ беспочвенны. Масштабные маневры возможны только после полноценного прорыва.

Во-вторых, сейчас ВСУ не проводят операций непосредственно по прорыву фронта. Поэтому ожидать что сегодня идут бои за Урожайное, а завтра раз и колонны едут на Бердянск — не стоит.

Если с первым все более-менее очевидно, то второй тезис я поясню. Очень упрощенно, для полноценного прорыва вам нужно задействовать крупные силы в любом случае. Одно подразделение будет совершать прорыв, другое — его развивать, еще одно или два займутся укреплением флангов и парочка должна быть наготове в резерве.

Даже если вы рассчитываете найти брешь в обороне и прорываться силами небольшой группы, таких групп вам потребуется около шести. А ведь еще есть силы поддержки, которые тоже надо задействовать одновременно с прорывом и атакой — артиллерия, авиация, инженерные части, разведка.

А что мы видим сейчас? Украинские военные занимаются улучшением позиций на фронте, а не прорывом. Они не устраивают стремительных атак с целью прорезать линию обороны, а скорее выдавливают российские части с их позиций, стараясь занять территорию. Тут надо оговориться, что это происходит в том числе потому, что практически везде сохраняются масштабные минные поля, которые работают естественной преградой для всех желающих совершить прорыв.

Мы видим отдельные подразделения, действующие самостоятельно. Которые выполняют свои отдельные задачи. Кто-то пытается взять посадку. Кто-то — разминировать конкретное поле. У других задача занять населенный пункт. Вот так потихоньку ВСУ откусывают оборону российской армии, словно рабочие с отбойными молотками подтачивают опорные столбы и стены небоскреба под снос.

На эту же цель работает и артиллерия, и беспилотники, и все остальное сейчас. Удары по дальним тылам тоже. Все это и есть формирующие операции перед наступлением с попыткой прорвать линию обороны. Но вы спросите, и что, это хорошо или плохо?

Ответ простой — никто не знает. Война – это не выборы российского президента. Тут степень непредсказуемости заметно выше. Факт в том, что ВСУ ГОТОВЯТ почву для наступления. Но это не значит что оно обязательно пройдет успешно. Это даже не значит, что они его начнут вообще. Решат что нет нужных сил, что российские войска недостаточно измотаны и тактическая обстановка не в их пользу. И не будут атаковать. Это грамотный подход. Атакуй тогда, когда можешь победить. А если не можешь — старайся избегать битвы.

Моя главная мысль сегодня — не нужно ждать победы там, где не начался бой. Сейчас другая стадия операции, которая не подразумевает прорыва и масштабного динамичного наступления. Когда начнется эта — я вам обязательно напишу. Поэтому и все разговоры в стиле «ого, ВСУ теряют танки, но никуда не прошли» или «захватили небольшое село, а не вышли к Азовскому морю» попросту не имеют смысла. Вы же не спрашиваете повара, почему пирог не печется, до того, как он поставит его в печь?

Украинские войска еще имеют резервы для мощной атаки, и пусть времени все меньше, его будет достаточно для одного быстрого движения на фронте — в стиле наступления на Изюм. Важный вопрос, насколько еще хватит сил российским войскам сопротивляться атакам, насколько они уже изношены. Раз ВСУ не пытаются пробиться сегодня — значит недостаточно. Но не забывайте, что ситуация может измениться очень быстро. Посмотрим.

Ян Матвеев, Telegram

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