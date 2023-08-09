ВСУ успешно отбили атаки россиян в окрестностях Клещеевки 9.08.2023, 1:11

Сводка от украинского Генштаба.

На Бахмутском направлении украинские силы стойко держат оборону и успешно отбили атаки противника в окрестностях Клещеевки Донецкой области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба во вторник, 8 августа, в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спирного и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в окрестностях Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

Нанес авиационные удары в районах Временки, Благодатного и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Россия продолжает незаконную интеграцию временно захваченных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. Так, в населенном пункте Стульнево Запорожской области, так оккупанты начали подготовку по вопросам агитации перед так называемыми «выборами» на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября. Предполагается прибытие представителей от партии Единая Россия для создания групп агитаторов и информаторов из числа местных коллаборационистов.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.

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