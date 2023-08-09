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России нечем ответить

  • Борислав Береза
  • 9.08.2023, 3:55
России нечем ответить
Борислав Береза

Ракетные обстрелы показали, что не работают как рычаг.

Возобновление «зерновой сделки» станет одной из основных тем переговоров Эрдогана и Путина. Российские СМИ пишут, что об этом сообщил дипломатический источник в Турции. Но и без этого сообщения понятно, что эта тема будет на переговорах, потому что это вопрос авторитета, влияния и денег для Эрдогана.

По словам дипломатического источника, Анкара рассчитывает на достижение соответствующих договоренностей, иначе мировые цены на зерновые продолжат рост. Но и Россия уже промотивирована договориться, после поражения танкера Sig возле Новороссийска.

Причина в том, что через Новороссийск экспортируют около 40 млн тонн российской нефти. А если Украина заблокирует это морскими дронами, то России нечем ответить. Ракетные обстрелы показали, что не работают как рычаг. Так что вероятность договоренности в Турции по «зерновому коридору» считаю максимальной. Помешать этому может только какой-нибудь форс-мажор. Но и он маловероятен.

Борислав Береза, Telegram

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