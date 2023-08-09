Военный эксперт рассказал о мощном продвижении ВСУ на двух направлениях 9.08.2023, 5:56

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Михаил Самусь

Украинские бойцы прошли самую тяжелую полосу обеспечения.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сообщил, что украинские войска прошли один из самых сложных этапов - полосу обеспечения.

«На самом деле информация разная. Некоторые неофициально говорят о том, что в некоторых местах уже первая линия пройдена и на определенных участках украинские войска выходят на вторую. Но есть официальная информация, мы ею оперируем», - сообщил Самусь для «24 канала».

Украинские бойцы прошли тяжелую полосу обеспечения. Она предназначена для того, когда наступающие войска увязнут в минных полях, инженерных заграждениях и т.п., то артиллерия противника накрывает их.

«Это очень трудно пройти, прежде чем дойти до первой линии обороны, где расположены войска противника», - отметил эксперт.

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