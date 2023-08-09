Москву атаковали беспилотники

Москву атаковали беспилотники1
- 9.08.2023, 7:36
- 5,612
Власти столицы РФ сообщили о двух дронах.
В среду, 9 августа, российские власти сообщили об атаке БПЛА на Москву. Один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.
В соцсетях жители пишут: «Опять что-то грохнуло», «Сначала слышала взрыв, а потом свист», «Был взрыв с ударной волной».
В Telegram-каналах публикуют видео атаки БПЛА в Одинцовском районе Московской области недалеко от Минского шоссе. На видео слышен звук разрыва и видна яркая вспышка.
Также на видео видно момент взрыва в селе Молоково в Ленинском городском округе Московской области.