Москву атаковали беспилотники 1 9.08.2023, 7:36

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Власти столицы РФ сообщили о двух дронах.

В среду, 9 августа, российские власти сообщили об атаке БПЛА на Москву. Один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

В соцсетях жители пишут: «Опять что-то грохнуло», «Сначала слышала взрыв, а потом свист», «Был взрыв с ударной волной».

В Telegram-каналах публикуют видео атаки БПЛА в Одинцовском районе Московской области недалеко от Минского шоссе. На видео слышен звук разрыва и видна яркая вспышка.

Также на видео видно момент взрыва в селе Молоково в Ленинском городском округе Московской области.

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