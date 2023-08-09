Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16 1 9.08.2023, 7:43

Процесс обучения возглавляют Дания и Нидерланды.

Президент США Джо Байден одобрил тренировки украинских военных на истребителях F-16. Процесс обучения возглавляют Дания и Нидерланды.

Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет «Укринформ».

«Как вы знаете, процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавляют Дания и Нидерланды. Президент Байден «дал зеленый свет», чтобы позволить и поддержать процесс обучения», — сказала она.

Сингх отметила, что по состоянию на сейчас с американской стороны нет официальных заявлений относительно деталей будущих тренировок украинских пилотов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».