Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16

Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-161
- 9.08.2023, 7:43
Процесс обучения возглавляют Дания и Нидерланды.
Президент США Джо Байден одобрил тренировки украинских военных на истребителях F-16. Процесс обучения возглавляют Дания и Нидерланды.
Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет «Укринформ».
«Как вы знаете, процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавляют Дания и Нидерланды. Президент Байден «дал зеленый свет», чтобы позволить и поддержать процесс обучения», — сказала она.
Сингх отметила, что по состоянию на сейчас с американской стороны нет официальных заявлений относительно деталей будущих тренировок украинских пилотов.