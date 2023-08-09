И ты, Си?! Игорь Эйдман

9.08.2023, 7:47

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В Джидде похоронили новую российскую внешнею политику.

Как известно, русский с китайцем братья на век! Только век этот опять оказывается каким-то коротким.

Переговоры 42-х государств, включая Украину, но без России, в Джидде похоронили новую российскую внешнею политику. Она была построена на идее, что Россия противостоит Западу не в одиночку, а вместе с большей частью человечества, со всеми, кто не попал в западный золотой миллиард. За спиной таких гигантов, как Китай и Индия, было как-то не так страшно хамить США и Евросоюзу. Российские политики и пропагандисты как мантру повторяли:

- Мы не изгои! Запад на закате, а с нами остальной мир.

Однако все это оказалось очередным лживым мифом. От России отвернулись даже ее партнеры по БРИКС, включая Китай, на поддержку которого возлагались особые надежды. Они приняли участие в конференции в Джидде, а Россию оставили у дверей своего клуба, как злостного мирового дебошира, которого нельзя пускать в приличное общество.

После Джидды стало понятно, что Россия одна и на чью-то поддержку надеяться ей не стоит.

Паникеры ждали, что Запад устанет от войны и начнет давить на Украину, принуждая ее пойти на уступки России. Однако раньше устали от войны Восток и Юг. Не имея возможности воздействовать на Украину, поддерживаемую Западом, они начинают давить на нуждающуюся в них изолированную Россию.

Экономики стран третьего мира сильно зависят от мировой экономической конъюнктуры, от бесперебойной работы логистических цепочек импорта и экспорта, по которым бьет затянувшаяся война (и дело не только в зерне). Развивающиеся страны заинтересованы, чтобы война не стала глобальной и не торпедировала мировую экономику. Именно к этому стремятся Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция и другие участники встречи в Джидде.

Они уже предлагали Путину пойти на вполне косметические уступки, например, объявить о готовности заморозить войну по нынешней линии фронта. Это было бы для России чрезвычайно выгодно. Но кремлевские безумцы требуют, чтобы «враг приполз к ним на коленях и просил пощады».

Весной Кремль оттолкнул протянутую Турцией, а затем Китаем руку помощи и фактически проигнорировал их «мирные инициативы». Ах, так - решили китайцы, турки, саудиты и прочие - раз в Кремле сидят безумцы, значит будем разговаривать в Джидде без них.

Если Россия и дальше не будет идти на уступки, а при Путине они невозможны, к западному давлению на нее присоединятся многие ведущие страны третьего мира.

Однако, пока Путин у власти, принудить Россию к миру и у них не получится. Значит в его устранении будет заинтересован не только Запад, но и Восток, прежде всего Китай. А эта угроза намного опаснее.

Игорь Эйдман, Telegram

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