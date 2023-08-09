Белорусский авторынок за июль просел на более 20% 9.08.2023, 7:54

Белорусам приходится покупать автомобили Geely и LADA.

Белорусский авторынок просел в июле. За прошлый месяц, по данным БАА, дилеры продали 1627 новых машин, что на 20,7% меньше, чем в июне этого года.

Всего в январе-июле в Беларуси были проданы 9673 легковых автомобиля, что на 24,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, в сравнении с июлем 2022-го объем продаж вырос более, чем в два раза.

Лидером остается Geely. В июле продали 1155 автомобилей этой марки. Далее следуют LADA с 218 машинами и Audi (65 авто).

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