Потеря Урожайного: россияне боятся прорыва ВСУ на юге 9.08.2023, 8:01

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Запорожский фронт для оккупантов может «схлопнуться».

В районе Роботино украинские бойцы прошли первую линию обороны врага.

Теперь в районе этого населенного пункта ВСУ нужно расширять плацдарм. Оккупанты же боятся украинского продвижения от Старомайорского, ведь это приведет к потере всего Запорожского фронта.

Для «24 Канала» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий, спрогнозировав, что вскоре россияне потеряют Урожайное.

Какая ситуация возле Роботино

Полковник запаса отметил, что в районе Роботино Запорожской области ВСУ прошли первую линию обороны врага и вышли на вспомогательную. Теперь нужно расширять плацдарм.

«Сейчас идут фланговые зачистки», – объяснил Свитан.

По его словам, необходимо движение на западные и восточные фланги. Там должно быть минимум 15–25 километров, чтобы можно было вводить войска, которые пойдут дальше на прорыв и выйдут на оперативное пространство. Пока там маленькое расстояние, поэтому придется выполнить немало работы.

Враг боится прорыва ВСУ от Старомайорского

Свитан отметил, что то, что можно свободно идти к Азовскому побережью, еще не означает, что оккупанты не ударят во фланги. То есть очень важна фланговая защита. Поэтому, учитывая нынешнюю ситуацию на линии фронта, ВСУ будут работать над расширением плацдарма.

По его словам, украинские военные прошли Старомайорское Донецкой области, а теперь подходят к Урожайному. Сейчас оно с трех сторон под обстрелом – Севера, Юга и Запада. Вероятно, уже в ближайшее время россияне потеряют Урожайное.

Далее, предполагает он, ВСУ будут двигаться на Завитне Бажання, за которым находится Старомлыновка. Там хорошая местность для выполнения боевых задач. Захватчики боятся и бросают туда последние резервы, понимая, что прорыв в этой точке практически схлопнет Запорожский фронт.

«Импридется уходить со всего Запорожского фронта»,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что оккупанты должны будут развернуться с Севера на Юг из Донецка через Волноваху до Мариуполя. А это уже совсем другие условия для россиян, потеря ими Запорожского и Херсонского направлений.

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