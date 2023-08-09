Очередной просчет Путина 1 Алексей Тихонов

9.08.2023, 8:11

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Можно однозначно констатировать провальность выхода Москвы из зерновой сделки.

Воодушевившись скромными успехами контрнаступления ВСУ и отчетами Конашенкова, который уже по второму кругу уничтожает в своих отчетах не только всю украинскую армию, но и американскую, Путин вновь решил вернуться к тактике ультиматумов, выйдя из зерновой сделки с требованиями выполнить не очень внятно сформулированные хотелки. На старости лет кремлевский карлик совершенно потерял способность учиться не только на чужих ошибках, но и на своих: предыдущий опыт с ультиматумом НАТО отодвинуться на границы 1997 года прошел для стремительно выживающего из ума военного преступника абсолютно бесследно.

Последние недели три внешнеполитическая риторика Кремля выглядит так, как будто российская армия уже добивает разрозненные остатки ВСУ и вот-вот добьется полной и безоговорочной победы. Однако картина мира в разноцветных папочках, доставляемых вождю мирового консерватизма маразма, и в реальности, к счастью, далеко не одна и та же. Спустя три недели после выхода Москвы из зерновой сделки можно однозначно констатировать полный провал этого шага.

Выйдя из сделки Кремль громогласно заявил, что будет считать военными целями все корабли, которые идут к берегам Украины, а страны, под флагами которых ходят эти суда, будет считать стороной конфликта. Не прошло и суток, как Украины заявила, что планирует играть в эту игру вдвоем. А затем дважды наглядно продемонстрировала, что готова, в отличие от России, реализовывать свои угрозы.

Сложно даже с уверенностью сказать, что является большим унижением российского черноморского флота – потопление его флагмана в прошлом году или удар копеечным дроном по судну ВМФ РФ прямо в бухте базы черноморского флота в Новороссийске. Не меньшим позором является и фактическое признание Россией того, что силами ЧФ она только не способна реализовать угрозу уничтожать идущие в Украину суда, но даже исполнить спешно скорректированную версию этой угрозы досматривать идущие в Украину корабли: очевидно, что в случае такой попытки они будут чрезвычайно уязвимы для атак надводными дронами, чем ВСУ непременно воспользуются.

В результате то, что должно было стать символом восстановления российского влияния в Черном море стало лишь демонстрацией ее очередного позора. Выходом из зерновой сделки Россия не только не добилась исполнения хотя бы части своих требований, но и существенно ухудшила экономические условия для экспорта своих товаров из черноморских портов. При этом США устами Блинкена однозначно заявили, что никаких новых требований России в рамках экспорта украинского зерна исполнено не будет.

Не лучше обстоят дела и с политическими последствиями российского зернового демарша. Как бы Россия не пыжилась выдать за успех организованный в Санкт-Петербурге форум Россия-Африка, где Путин усиленно жал руки вождям африканских племен и полевым командирам, никакой весомой поддержки российской позиции добиться не удалось, при этом лидеры двух самых влиятельных стран черного континента – Египта и ЮАР – без обиняков заявили Путину, что они хотят возвращения России в зерновую сделку и никакие подачки в виде нескольких тонн бесплатного зерна с барского путинского плеча им не нужны.

Политические последствия выхода из зерновой сделки лишь усиливают неспособность Кремля реализовывать военные ультиматумы в Черном море: в условиях, когда все мировое сообщество осудило выход из зерновой сделки, атака на гражданские суда вызвала бы однозначную негативную реакцию всего мира по отношению к России, ухудшив и так ее неважное геополитическое положение.

Еще большим политическим ударом по России стала конференция по Украине в Саудовской Аравии, состоявшаяся в прошедшие выходные. Полтора месяца назад я писал о том, что после пригожинского мятежа Россия скоро окончательно превратится из субъекта мировой политики в ее объект. Вряд ли можно найти более наглядное доказательство этого факта, чем не приглашение России на конференцию по Украине, где Украина была не только представлена, но и обсуждалась на конференции именно украинская формула мира.

Алексей Тихонов, Telegram

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