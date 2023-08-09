Археологи обнаружили целую гору артефактов на затонувшем у берегов Египта корабле 9.08.2023, 8:29

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Большинство из них родом с острова Родос.

Археологическая миссия Центрального отдела затонувших древностей при Высшем совете древностей в Египте обнаружила останки затонувшего корабля у III в. до н.э. на участке в Средиземном море, примерно в 650 метрах от пляжа Эль-Аламейн, пишет New Voice.

Глава сектора египетских древностей при Высшем совете древностей Айман Ашмави пояснил, что во время археологических изысканий в регионе были обнаружены остатки дерева затонувшего корабля, а также сотни гончарных изделий.

К ним относилось большое количество кувшинов (амфор), привезенных с острова Родос в Греции. Они использовались в древности для хранения и транспортировки вина.

Ашмави отметил, что эти кувшины были найдены лежащими на затонувшем острове рядом с кораблем, что указывает на то, что корабль потерпел крушение после того, как столкнулся с сушей во время своего коммерческого рейса.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири сказал, что Аламейн имел коммерческое значение на северном побережье в третьем веке до нашей эры, поскольку там было много торговых портов.

Открытие также предоставляет новые доказательства статуса Египта и региона с точки зрения торговли, экономики и туризма, добавил Вазири, в дополнение к научной важности находки.

Сообщается, что миссия завершит подводные раскопки в течение сезона.

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