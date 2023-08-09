Парк высоких технологий возглавил бывший сотрудник КГБ 3 9.08.2023, 8:46

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Имя Всеволода Янчевского исчезло со страницы «Руководство».

На сайте Парка высоких технологий в разделе «Руководство» появилась обновленная информация. Руководителем Секретариата Наблюдательного совета ПВТ стал Александр Базанов. На это обратило внимание издание kv.by.

Пресс-служба ПВТ пока не объявила о новом руководителе официально, но источники, владеющие информацией сообщили, что решение было принято еще на прошлой неделе. Официальный комментарий от Парка изданию получить не удалось.

Имя прежнего директора ПВТ, Всеволода Янчевского, исчезло со страницы «Руководство». О его назначении на какую-либо другую должность ничего не сообщалось.

Возможно, это связано с реорганизацией ПВТ, которая была — она предусмотрена апрельским указом Александра Лукашенко. Документом предусматривалось, что у Парка высоких технологий появится новая управляющая компания. Она должна заменить администрацию ПВТ, которую решили присоединить к секретариату Наблюдательного совета.

Кто такой Базанов?

Александр Базанов окончил Полоцкий государственный университет. Работал на различных должностях в КГБ, Государственном секретариате Совета Безопасности Беларуси, МИД и Аппарате Совета Министров Беларуси. С ноября 2010 года работал директором Информационно-аналитического центра при Администрации Александра Лукашенко.

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