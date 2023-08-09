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«К Герасимову большие вопросы»: россияне устроили истерику из-за новой атаки дронов на Москву

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  • 9.08.2023, 9:01
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«К Герасимову большие вопросы»: россияне устроили истерику из-за новой атаки дронов на Москву
иллюстрационное фото

В РФ ищут виновных.

Российское инфопространство снова всколыхнула новость об атаке Москвы беспилотниками в ночь на среду, 9 августа. Граждане РФ в традиционной для себя манере устроили истерику: сделали «виновным» начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также требуют ядерного удара по Киеву, пишет «Обозреватель».

Соответствующие комментарии россияне оставили под новостями в российских Telegram-каналах. Кроме Герасимова, вопросы у них возникли также к российскому ПВО и командирам оккупантов, которые ведут своих подопечных на смерть.

«К Герасимову большие вопросы», «Чем раньше ядерным ударим по Киеву – тем меньше жертв будет от УГИЛ», «Почему новости о Москве!???!», «Это не ответ на вопрос, почему не охраняются границы воздушного пространства и это позволяет во что бы то ни стало безнаказанно лететь над территориями РФ аж по 600 км», – писали россияне.

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