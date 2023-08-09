Семена дали всходы 9.08.2023, 9:13

1,520

2020-й для Беларуси – логическое продолжение 1918-го и 1991-го.

Можно согласиться с профессором Олегом Латышонком, что у Белорусской Народной Республики не было шансов выстоять в 1918-1920 гг. Однако это не отменяет того факта, что уже само провозглашение БНР оказало огромное влияние на историю нашей страны. Не было бы этого порыва, который во многом выглядел романтическим, большевики не пошли бы на создание Белорусской советской социалистической республики. Не возникла бы БССР, в 1991 году Беларусь не стала бы суверенным государством, а осталась бы частью России, пишет «Салiдарнасць».

Можно согласиться с довольно распространенным мнением, что у протеста в 2020-м отсутствовали шансы на победу (хотя и поспорить тоже можно). Но было ли бы лучше, как считают некоторые, если бы три года назад все прошло столь же тихо, как в 2015-м?...

(На самом деле вопрос этот носит чисто теоретический характер, поскольку к тому моменту в обществе за десятилетия скопилась критическая масса никем не контролируемой протестной энергии, которая выплеснулась бы в любом случае. Власть попыталась купировать этот процесс, превентивно арестовав тех, кого считала наиболее вероятными заводилами уличных акций. Но ни это, ни другие ее шаги взрыв негодования не предотвратили).

Кто-то полагает, что, если бы недовольные сидели тихо, как мышь под веником, то «оттепель» и медленный дрейф в Европу продолжились бы и еще через 5-10 лет привели бы к транзиту власти. Такой сценарий можно было рассматривать как условно реалистичный (хотя он не учитывает, на мой взгляд, природу Лукашенко). Но только до 24 февраля 2022 года.

В этой точке у Лукашенко уже не осталось бы большого пространства для маневра. Ему пришлось бы в том или ином варианте поддержать Кремль, закрутить гайки и перейти к конфликтной фазе в отношениях с Западом.

Протесты трехлетней давности в сложившейся ситуации позволили провести разграничительную черту: между режимом и обществом. Не было бы их, Беларусь воспринималась бы как полноценный соагрессор. Более того, как де-факто регион России. Со всеми вытекающими отсюда краткосрочными и долгосрочными последствиями.

Но благодаря беларусскому Сопротивлению теперь нас многие рассматривают отдельно от правящей страной группировки (при всех возможных оговорках). И это тот фактор, который в перспективе способен сыграть ключевую роль при определении будущего Родины.

2020-й для Беларуси – логическое продолжение 1918-го и 1991-го. Семена дали всходы. Чтобы собрать урожай, предстоит еще через многое пройти. Тот август и все, что происходит после него – ужасный, крайне болезненный, но, видимо, неизбежный и важнейший этап на пути к свободе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».