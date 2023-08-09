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Украинские бойцы эпически снесли российский «Василек» под Бахмутом

  • 9.08.2023, 9:20
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Украинские бойцы эпически снесли российский «Василек» под Бахмутом

Отличилась бригада «Рубеж».

Бойцы украинской Нацгвардии эпично отработали по миномету 2Б9 «Василек», который армия РФ пыталась использовать на Бахмутском направлении.

Ролик ликвидации техники россиян показало украинское МВД. Как уточнил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, в кадре работает бригада быстрого реагирования «Рубеж», пишет unian.net.

«Это работа нашей бригады быстрого реагирования «Рубеж». Метко и планомерно очищаем наши земли», - указал он.

Также вместе с минометом удалось уничтожить боекомплект оккупантов.

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