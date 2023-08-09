Белорусский музыкант-баянист создал бизнес «из воздуха» 1 9.08.2023, 9:44

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Для старта оказалось достаточно насоса и пары упаковок шаров.

Руслан Цариковский по профессии баянист. Но в 2015 году музыкант решил, что заработка в этой профессии недостаточно, поэтому однажды пришел домой с насосом и шарами, чтобы попробовать себя в аэродизайне. Так называется изготовление композиций из воздушных шаров: масштабные фотозоны, необычные фигуры и просто связки. Таким образом у героя появился собственный бизнес ‒ Sharok.by. Как совмещать работу в нескольких местах и какой капитал потребуется для старта? Об этом Руслан рассказал Myfin.by.

«Купил материалы и пришел домой крутить ромашки»

‒ До основания бизнеса я работал по специальности «баянист-аккомпаниатор» в детском коллективе Минского дворца детей и молодежи. Жили с женой в съемной однокомнатной квартире, а в 2015 году у нас родился сын. Денег стало ощутимо не хватать, ведь нужно было не только оплачивать возросшие текущие расходы, но и что-то откладывать на будущее.

Искал подработку везде, где только мог – в основном это был тяжелый неквалифицированный труд на стройках и заводах. Понимал, что это не выход, так как долго не смогу так работать. Тем более, совмещать график с основной работой было непросто. Задумался, чем можно заняться на дому. Несколько моих знакомых на тот момент уже пытались крутиться в сфере аэродизайна. И я начал присматриваться к этому бизнесу. Но начать решил не с гелиевых шаров (слишком дорогим казалось на тот момент приобретение баллона с гелием), а с плетения букетов и фигур из шаров для моделирования.

Мастер-классов в интернете хватало. Казалось, что это мне вполне под силу. В мае 2015 года я купил насос, одну упаковку шаров для моделирования и пришел домой крутить ромашки. Оказалось не все так просто. Твистинг (плетение шаров для моделирования) требует огромного терпения, усидчивости и стальных нервов. Но в итоге понемногу у меня стало получаться. Первый свой букетик я, конечно, подарил жене. Потом сплел корзинку с цветами в подарок сестре жены на день рождения. Потом что-то дарил теще, маме, друзьям. Затем начало работать сарафанное радио: знакомые стали просить сплести фигурку или букетик для ребенка/коллеги/родственника. Тогда я зарегистрировался как ИП, сделал простой сайт и начал принимать заказы.

«В Беларуси мало тех, кто занимается твистингом»

На момент оформления бизнеса я еще только делал первые шаги и не знал, пойдет дело или нет, насколько достаточным и регулярным будет мой заработок. Именно поэтому оптимальным вариантом было оформиться как ИП по упрощенной системе налогообложения (налог – 6% от выручки раз в квартал).

Больших сложностей в начале бизнеса не было. Все, что вызывало опасения, было просто делом времени. К примеру, переживал, что не смогу сделать для заказчика именно то, чего он хочет. Мастер-классы на некоторые фигуры, конечно, есть, но в большинстве случаев тебе приходится придумывать с нуля, основываясь на тех техниках плетения, которые ты уже освоил.

Было много страхов, например, что заказчик не будет доволен результатом или просто не получится сделать нужную фигуру. Но глаза боятся, а руки делают. Главное – не останавливаться на каком-то уровне. Необходимо искать новые мастер-классы, осваивать сложные техники и внедрять их в свои работы. К слову, среди аэродизайнеров в Беларуси не так много тех, кто умеет заниматься именно твистингом. Большинство используют только гелиевые шары.

Я работаю только с официальными поставщиками и качественными материалами. Покупать шары на рынке, заказывать из Китая – это категорически не мой путь. Во-первых, я должен быть уверен в качестве, а во-вторых, мне необходимо оформлять все необходимые документы для бухгалтерского учета. Официальных поставщиков у нас можно по пальцам пересчитать. Методом проб и ошибок выбираю лучший вариант. А если у поставщиков нет нужного материала – мне проще отказать клиенту, чем продать товар сомнительного качества и подорвать тем самым доверие к моему делу.

«Потребовалось много времени на портфолио»

Для себя изначально принял решение не размещать на сайте и в социальных сетях чужие работы, а формировать портфолио исключительно из своих. Поэтому потребовалось много времени и сил.

Ну и, конечно, сложно было разобраться в том огромном ассортименте шаров, который существует у поставщиков, понять, с какими из материалов лучше работать, какие применять в одной сфере работ, а какие – в другой. Начинал работать на более дешевых шарах, но в итоге пришел к тому, что качество – это основа. Хороший шар и работу облегчает (меньше лопается, меньше процент брака, не вызывает аллергию), и дает клиенту более качественный результат, за которым к тебе потом и возвращаются.

В период пандемии поток заказов уменьшился. Корпоративных праздников и массовых мероприятий стало ощутимо меньше. Выживали за счет маленьких заказов на сеты из гелиевых шаров и фигурки. Ведь даже если нет пышных праздников – все равно родители хотят порадовать ребенка шарами на день рождения или, например, создать праздничную атмосферу на выписку из роддома.

«Для старта достаточно насоса и пары упаковок шаров»

Вход в бизнес достаточно бюджетный. Если ты хочешь крутить фигуры – достаточно насоса, который стоит около 40 рублей, нескольких упаковок хороших шаров для моделирования – 22 рубля (1 упаковка из 100 штук) и свободное время. Если же работать с гелиевыми шарами – это уже дороже. Самое затратное – это приобретение баллона (сейчас 40-литровый баллон стоит 250 рублей) и гелия в него – это еще 560 рублей. Нужные шары можно покупать под заказ, постепенно наращивая их ассортимент, не вкладываясь сразу в множество упаковок. Обязательно придется докупить редуктор на баллон, специальную полимерную обработку для шаров, ленты, транспортировочные пакеты и другие расходные материалы. Со временем затраты на бизнес могут возрасти до бесконечности. Все зависит от фантазии и желаний развиваться в этом направлении.

Средний чек на заказ, если говорить о физических лицах, на сеты из гелиевых шаров или фигурки ‒ около 80‒100 рублей. Если же говорить о юридических лицах, то разбежка большая. Бывали чеки и на 50, и на 1000 рублей. В среднем выходит около 250 рублей.

В месяц на моем деле удается зарабатывать около 2000 рублей. Примерно 70% от этой суммы уходит на материалы, налоги, рекламу, соответственно, 30% – чистый заработок. Конечно же, стремлюсь к большему.

Из найма я не ушел до сих пор, хотя мысли об этом есть. Работа по специальности приносит удовольствие. Также до 2023 года наличие основного места работы освобождало меня от уплаты взносов в ФСЗН. А с недавнего времени я как ИП работаю и баянистом, поэтому необходимость работать в найме постепенно уходит. Также в планах у меня расширять бизнес, чему работа в найме будет только мешать.

В последнее время у нас появилось много налоговых новшеств, за которыми нужно следить и вовремя перестраиваться без потерь для бизнеса. Мне в этом очень помогает жена, так как с упразднением упрощенки для ИП и переходом на общую систему налогообложения бумажной работы стало невероятно много. И в целом налоговая нагрузка увеличилась.

«Редко использую инструменты продвижения, так как наработана база клиентов»

У меня есть сайт, который имеет неплохую выдачу в поиске по определенным ключевым словам. Иногда, когда не хватает заказов, самостоятельно настраиваю контекстную рекламу в Google – работает достаточно неплохо. Бюджеты на рекламную кампанию постоянно разные, так как в бизнесе есть сезонность. Могу потратить и 600 рублей в месяц, а могу ничего. Также у меня есть страницы в разных социальных сетях. Приток клиентов особенно дает таргетированная реклама в Instagram. Сейчас я редко пользуюсь методами продвижения, так как у меня уже наработана база постоянных клиентов, которые возвращаются ко мне и советуют другим.

Самая горячая пора – это последние звонки и выпускные, а также общие праздники, например 14 и 23 февраля, 8 Марта, где организации оформляют праздничные фотозоны, поздравляют композициями из шаров коллег и родных. Активные и дни, сопровождающиеся народными гуляньями, где, к примеру, предприятия оформляют свои торговые палатки шарами. Но и в обычные месяцы всегда будут дни рождения, свадьбы, корпоративы, открытия магазинов или других заведений, поэтому при желании без работы не останешься.

Это не единственная моя работа, и я могу себе позволить работать с шарами не каждый день. Но если взять не только конечный результат, который я передаю клиенту, а всю рутинную работу – консультации, закупки, создание сложных работ, каркасов для них, заключение договоров, выезды на замеры, собственное обучение, работу с сайтом и социальными сетями, – то по несколько часов в день работы наберется. Но это среднее значение, так как бывает, что 3–4 дня безвылазно сижу в шарах, а потом неделю о них не вспоминаю. Если брать среднее значение, то в день обслуживаю примерно одного клиента.

«Сделали трехметровую скульптуру зубра из шаров»

Одно из ярчайших событий в моей работе с шарами – это участие в ХХI Международном фестивале воздушных шаров в Москве, в рамках которого проходил Открытый чемпионат по профессиональному аэродизайну. Я и еще 6 ребят из Беларуси собрались в команду и заняли 2-е место в Лиге профессионалов в номинации «Большая скульптура из шаров». Мы сделали большую (около 3 метров) скульптуру зубра из шаров в сложной технике. Очень горжусь этим своим достижением.

До пандемии к нам в Минск приезжали многие именитые аэродизайнеры из других стран, и я не упускал возможности посетить их мастер-классы, которые мне дали очень многое в профессиональном плане.

«В планах – перевести бизнес в основной заработок»

Не могу сказать, что совершал какие-то серьезные ошибки за все время ведения собственного дела. На данном этапе это не тот бизнес, где были какие-то крупные вложения и, соответственно, серьезные потери. Иногда я жалею, что не брал с клиентов предоплату, а они в итоге не забирали заказ (или организация не оплачивала несколько месяцев выполненный заказ на достаточно большую сумму).

В будущем, думаю, ошибок не избежать, так как в планах у меня перевести бизнес в основной заработок: открыть мастерскую, нанять и обучить работников – в общем, серьезно масштабироваться. Главное, рассчитывать свои силы и относиться к ошибкам как к опыту и точке роста.

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