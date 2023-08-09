Военный эксперт рассказал, какие успехи ВСУ вызвали панику у Медведева 9.08.2023, 9:53

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АЛЕКСАНДР МУСИЕНКО

Продолжение следует.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко дал новое интервью Каролине Ашион для YouTube-канала «Алексей Гончаренко», в котором журналистка задала собеседнику интересный вопрос: «По Вашему мнению, какие наши успехи заставили Медведева начать пить водку уже утром, а не в обед, как он это традиционно делает?».

«Я думаю, это, безусловно, применение надводных дронов. Вы видите, что сейчас Украина эффективно применяет этот тип вооружения. И есть конкретные результаты за выходные. Это удары по танкеру SIG и по Новороссийску, где мы поразили «Оленегорский» десантный корабль», – ответил Мусиенко.

По словам военного эксперта, фактически за эти выходные мы увидели довольно успешные действия ВСУ на море. Кроме того, сюда можно отнести удары по Чонгару и Геническу, а также саммит в Саудовской Аравии, который продемонстрировал важную вещь: желающих ехать на это мероприятие и говорить о будущем Украины побольше, чем тех, кто хочет ехать в Россию.

«Чем все это завершится во внешнеполитической плоскости, мы еще увидим, но я думаю, что это огорчило Медведева», – отметил аналитик.

Затем Мусиенко подчеркнул, что Россия понесла конкретные убытки из-за ударов по танкеру SIG, ведь он используется для транспортировки нефти, а это постоянный поток денег.

Конечно, не один танкер все транспортирует, но мы увидели, что за два дня произошли две довольно успешные атаки ВСУ.

«Я считаю это нашими хорошими успехами на море, которые будут иметь продолжение», – подытожил военный эксперт.

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