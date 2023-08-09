Африканская колонизация России Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

9.08.2023, 9:59

Вместо картошки – бананы, а вместо ржи – ямс.

30 «афродеревень» для эмигрантов из Африки появятся в РФ. Первую уже заложили в Тверской области, а всего в течение 5 лет в РФ планируют вывести около 3 тысяч семей.

Самая затея настолько странная, что ее сложно комментировать.

Учитывая, что африканцев собираются селить в деревне, расчета на то, что они заменят гастарбайтеров из постсоветской Азии, видно, нет. Те работают в городах – на стройках, в ЖКХ, а не на фермах.

Африканцы будут поднимать умирающую русскую деревню? И выращивать вместо картошки бананы, а вместо ржи – ямс. Прикольно.

Или они станут новым резервом ВС РФ, которые, судя по принимаемым законам, отныне будут испытывать постоянную нужду в пополнении.

Еще одно предположение – это своеобразная помощь беднейшим африканским странам – путем избавления от избыточного населения. Заодно и свою демографическую ситуацию поправим.

Наконец, последнее – вывозим африканцев в надежде через пару поколений получить нового Пушкина.

И, если честно, оно не кажется самым абсурдным.

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