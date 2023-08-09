На севере Крыма прогремели взрывы: Керченский мост перекрыт

На севере Крыма прогремели взрывы: Керченский мост перекрыт4
- 9.08.2023, 10:27
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Российские вертолеты улетают из Джанкоя в сторону Азовского моря.
В Крыму в среду, 9 августа, прогремели взрывы. Их слышали в Джанкойском районе на севере оккупированного полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По словам местных жителей, в районе Джанкоя после взрывов были замечены в небе российские вертолеты.
«Через Нижнегорский район три пары вертолетов пролетели в сторону Азовского моря», - говорится в сообщении.
Кроме того, россияне снова перекрыли Крымский мост, а движение всего транспорта остановили. Также сообщается, что там прозвучала тревога.
При этом оккупанты уже успели успокоить жителей Севастополя. Они утверждают, что якобы в районе Севастопольской бухты вражеский флот проводит тренировки войск радиационной, химической и биологической защиты.
Что известно о Джанкое
Напомним, что в Джанкое на севере Крыма находится военный аэродром, который активно используют оккупанты. Ранее в Генштабе ВСУ сообщалось, что россияне превратили Джанкой в свою военную базу.
Также стоит отметить, что в районе Джанкоя не раз слышали взрывы. Так, в марте ВСУ уничтожили в Джанкое российские крылатые ракеты «Калибр», которые оккупанты транспортировали по железной дороге.