На севере Крыма прогремели взрывы: Керченский мост перекрыт 4 9.08.2023, 10:27

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Российские вертолеты улетают из Джанкоя в сторону Азовского моря.

В Крыму в среду, 9 августа, прогремели взрывы. Их слышали в Джанкойском районе на севере оккупированного полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам местных жителей, в районе Джанкоя после взрывов были замечены в небе российские вертолеты.

«Через Нижнегорский район три пары вертолетов пролетели в сторону Азовского моря», - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне снова перекрыли Крымский мост, а движение всего транспорта остановили. Также сообщается, что там прозвучала тревога.

При этом оккупанты уже успели успокоить жителей Севастополя. Они утверждают, что якобы в районе Севастопольской бухты вражеский флот проводит тренировки войск радиационной, химической и биологической защиты.

Что известно о Джанкое

Напомним, что в Джанкое на севере Крыма находится военный аэродром, который активно используют оккупанты. Ранее в Генштабе ВСУ сообщалось, что россияне превратили Джанкой в свою военную базу.

Также стоит отметить, что в районе Джанкоя не раз слышали взрывы. Так, в марте ВСУ уничтожили в Джанкое российские крылатые ракеты «Калибр», которые оккупанты транспортировали по железной дороге.

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