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ВСУ разгромили под Работино российскую бронетехнику, которую «защищали» бревнами

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  • 9.08.2023, 10:35
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ВСУ разгромили под Работино российскую бронетехнику, которую «защищали» бревнами

«Хитрость» оккупантам не помогла.

На Запорожском фронте продолжаются ожесточенные бои за село Работино. На кадрах с передовой видна российская боевая машина пехоты с буквами Z. По бокам к ней прикреплены связки строганных бревен.

Военный аналитик BILD Юлиан Рёпке предполагает, что это было сделано для дополнительной защиты при попадании вражеских танковых или артиллерийских снарядов. Однако хитрость не помогла: машина наехала на мину, потеряла ход и была уничтожена украинским дроном-камикадзе.

Спустя несколько дней бойцы ВСУ засняли останки той же БМП с бревнами и двумя буквами Z еще раз. Как отмечает Репке, это говорит о том, что украинская армия продвинулась вперед под Работино и оказалась там, где еще недавно были российские позиции.

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