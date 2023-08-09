ВСУ разгромили под Работино российскую бронетехнику, которую «защищали» бревнами

ВСУ разгромили под Работино российскую бронетехнику, которую «защищали» бревнами2
- 9.08.2023, 10:35
- 4,512
«Хитрость» оккупантам не помогла.
На Запорожском фронте продолжаются ожесточенные бои за село Работино. На кадрах с передовой видна российская боевая машина пехоты с буквами Z. По бокам к ней прикреплены связки строганных бревен.
Военный аналитик BILD Юлиан Рёпке предполагает, что это было сделано для дополнительной защиты при попадании вражеских танковых или артиллерийских снарядов. Однако хитрость не помогла: машина наехала на мину, потеряла ход и была уничтожена украинским дроном-камикадзе.
Спустя несколько дней бойцы ВСУ засняли останки той же БМП с бревнами и двумя буквами Z еще раз. Как отмечает Репке, это говорит о том, что украинская армия продвинулась вперед под Работино и оказалась там, где еще недавно были российские позиции.