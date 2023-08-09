Стало известно о состоянии ребенка, из-за которого самолет Москва — Минск экстренно приземлился в Витебске 4 9.08.2023, 10:42

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Медики озвучили диагноз.

Состояние ребенка, из-за которого самолет совершил экстренную посадку в Витебске, стабильное, сообщили в Минздраве.

«Ребенок госпитализирован в Витебский областной детский клинический центр по поводу острой вирусной инфекции с повышением температуры», — рассказали в ведомстве.

Витебские медики проводят необходимые обследования. Ребенок продолжает лечение.

По данным телеграм-канала «ОтВинта», ребенку 2,5 года.

Напомним, самолет «Белавиа», направлявшийся из Москвы в Минск, совершил экстренную посадку в Витебске 8 августа. Тогда сообщалось, что произошло это из-за недомогания ребенка на борту. Его сразу из самолета забрала скорая, состояние оценивалось как удовлетворительное.

Через 40 минут после посадки в Витебске самолет улетел в Минск.

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