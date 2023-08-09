закрыть
9 августа 2023, среда, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Базу «Росгвардии» в Москве атаковал необычный дрон

  • 9.08.2023, 10:51
  • 3,730
Базу «Росгвардии» в Москве атаковал необычный дрон

Разбираться пришлось ФСБ.

В Москве «охотятся» за дронами, которые запускают возле важных объектов. Об этом сообщает российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.

Так, над спорткомплексом «Бригантина» заметили дрон самолетного типа. Прибывшие полицейские задержали сотрудника Госинспекции по контролю за объектами недвижимости, у него нашли разрешение на полеты от ФСО. «Беспилотник запускался ровно в направлении стоящего неподалеку Центра спецразработок Минобороны РФ», - говорится в сообщении.

Другой случай произошел на базе Росгвардии (в/ч 3747). На ее территорию упал квадрокоптер с камерой и инвентарным номером. Выяснилось, что беспилотник прилетел с территории 18-го Центрального научно-исследовательского института, занимающегося разработкой спецсредств для ГРУ.

Возле жилого комплекса «Серебряный парк» задержали инженера компании по аэросьемке новостроек. У него было разрешение на съемку, однако его проверят из-за того, что этот ЖК называют «жилым комплексом миллиардеров».

А 35-летняя москвичка заявила в полицию, что видела дрон, направлявшийся в сторону Научного центра топогеодезического и навигационного обеспечения - закрытого учреждения под контролем Генерального штаба Министерства обороны РФ.

Напомним, что в среду, 9 августа, российские власти сообщили об атаке БПЛА на Москву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип