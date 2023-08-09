Китай поставляет в Россию военный брак 1 Юрий Федоренко, «Обозреватель»

9.08.2023, 11:01

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РФ превратилась в импортера второсортного вооружения.

Всем известная маркировка «Made in China» давно ассоциируется с дешевым некачественным китайским товаром. Экономика КНР «заточена» на то, чтобы производить большое количество дешевой продукции, которая очень быстро выходит из строя, заставляя потребителя покупать новый товар. Боеприпасы и военные компоненты именно такого сомнительного качества получает в свое распоряжение российская армия.

Агрессор испытывает дефицит во всех отраслях военной промышленности, кроме, по-видимому, патронов для стрелкового оружия. В частности, Россия закупает ударные беспилотники и дроны-камикадзе из Ирана, несмотря на то, что на территории России уже развернуто несколько предприятий по производству БПЛА. Также известны случаи получения Кремлем артиллерийских снарядов из КНДР и использования вагнеровцев китайской военной техники, в частности, бронированной. Наиболее остро для путинской России стоит вопрос в нехватке электроники, которую Минобороны РФ начало получать из Китая, заменяя Западные поставки «досанкционного» периода.

В январе-феврале 2023 года в СМИ просочилась информация об одобрении Пекином поставок стрелкового, летального, оружия России, а также беспилотников и боеприпасов, вероятнее всего, артиллерийских. Глава китайского МИД Цинь Ган в апреле опроверг подобные слухи. Однако данные американской разведки указывают на факт передачи Пекином ограниченного количества вооружений России.

В пользу этого утверждения говорит тот факт, что в российской военной технике стали находить китайские компоненты. К примеру, в навигационной системе беспилотников «Орлан», ранее использовавших электронику производства Швейцарии. Также китайские детали были найдены в системе управления огнем русских танков, в которых ранее использовалась французская электроника.

По данным советника Офиса президента Владислава Власюка, Украине удалось установить некоторых производителей или поставщиков найденной электроники, и эта информация уже передана западным союзникам.

Среди компаний были упомянуты производитель оружия «China North Industries Group» (Norinco) и компания-поставщик военной техники «Xinxing Guangzhou Import&Export Co». Власюк не уточнил, о поставках каких именно компонентов идет речь.

В то же время качество компонентов, поставляемых из Китая, оставляет желать лучшего. К сожалению, они все же не хуже российских, однако значительно уступают западным аналогам. Пекин по-прежнему нацелен на массовое производство дешевой продукции. А поскольку Россия вовсе не даром получает военные компоненты от КНР, вопрос для поставщика стоит только в количестве, а не в качестве. Российский солдат на условиях анонимности рассказал, что он и его сослуживцы порой боятся прикасаться к технике, собранной на основе китайских компонентов. Да, беспилотники «Орлан» все чаще стали выходить из строя прямо во время полета, а система управления огня в танках давать сбой.

Следует также упомянуть о закупаемых российскими z-волонтерами гражданских, некоммерческих дронах, которые используются для разведки. О качествах этих летательных аппаратов множество «одобрительных» отзывов даже в интернете. Их ресурса использования хватает, в лучшем случае, на несколько дней. А в условиях войны, даже такая относительно дешевая продукция, довольно сильно бьет по карману обычных россиян, поддерживающих войну.

Также под большим вопросом есть качество китайских артиллерийских снарядов, которые, по некоторым данным, Иран уже начал снабжать РФ. Здесь сложилась весьма интересная ситуация: Иран, во исполнение договора, заключенного в сентябре 2022 года, поставляет России «винегрет» из новых снарядов собственного производства и старых китайских снарядов 1980-х годов выпуска.

Следует также отметить, что российским военным не хватает технической информации для правильного использования этой смеси китайских и иранских изделий, что в конечном счете отражается на точности стрельбы и безопасности использования. По имеющейся информации, уже имелись случаи разрыва стволов и гибели артиллерийских расчетов.

Снабжение Китаем военных компонентов России постепенно становится более очевидным. По всей вероятности, КНР может передавать Кремлю и готовую продукцию, и не только через Иран. Однако, учитывая не изменяющееся отношение Пекина к внешней торговле, это может быть либо списанная техника/боеприпасы (как в описанном нами случае), либо прототипы на раннем этапе досерийного производства, требующие тестирования. И чтобы не подвергать опасности собственную армию, китайские производители отправляют испытывать опытные образцы на российских военных, которых не жалко. С этой точки зрения поставки из Китая больше играют против агрессора. Ведь, если условный танк не сможет выстрелить в боевых условиях из-за отказа системы управления огня, то он автоматически становится не более чем огромной мишенью для украинских защитников и гробом для находящихся в нем оккупантов.

И еще один вывод: Россия постепенно, но планомерно уходит с лидерских позиций на мировом рынке оружия. Будучи не в состоянии обеспечить свою армию, находящуюся в глухой обороне, Россия превращается в импортера второсортного вооружения из стран «третьего мира». Для восстановления своего потенциала после поражения в войне против Украины, России понадобятся годы, а может и десятилетия.

В том случае если ей это позволят сделать!

Юрий Федоренко, «Обозреватель»

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