«Шойгу, Герасимов! Где гарантии безопасности?» 9.08.2023, 11:39

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Паника в Москве усиливается.

После ночной атаки дронов на Москву и утренних взрывов на заводе в Подмосковье жители столицы РФ снова переполошились - они оставляют возмущенные комментарии в соцсетях. Одни возмущаются из-за «дырявой» российской системы ПВО, другие - угрожают ядерным ударом по Украине, пишет glavred.info.

Россияне не понимают, как дроны могли пролететь сотни километров по российской территории и обвиняют начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Что пишут россияне в Сети:

«В Москве становится небезопасно. Шойгу! Герасимов! Где гарантии безопасности?»

«Интересно, почему БПЛА не были обнаружены и уничтожены сразу при вторжении в воздушное пространство РФ, а еще лучше - в сопредельном воздушном пространстве Украины? Если их с Украины запустили, то эти БПЛА безнаказанно пролетели почти 600 км».

«Если БПЛА вошел в зону действия ПВО - он с высокой вероятностью будет сбит. Если не вошел - летит дальше. Через каждые 20 км поставить ПВО нет возможности. Генштаб анализирует и пытается предугадать вероятные маршруты БПЛА»

«Почему они с территории Украины долетают до Москвы? Что у нас ПВО только в Москве?»

«Наша Страна по сути, Терпилы»

Традиционно жители страны-агрессора стали требовать «ударов возмездия» по Украине, в том числе и ядерным оружием:

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