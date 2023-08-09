Бывший банк «кошелька Лукашенко» окончательно закрыли 9.08.2023, 11:30

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Нацбанк отозвал лицензию.

Нацбанк отозвал лицензию у «ОптиКурса» на осуществление банковской деятельности, пишет «Зеркало».

Все полномочия по управлению «ОптиКурсом» с 24 июля перешли к ликвидатору — фирме «Лигал Ашуренс».

Клиентам, у которых были ранее депозиты и они не вернули их, нужно до 2 июля 2024 года обратиться либо в Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов физлиц, либо в «Банк Дабрабыт». Речь о закрытых еще 4 июля 2022 года депозитах как физлиц, так и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает «ОптиКурс». По всей видимости, сейчас идет речь о вкладах, которые были размещены еще в «Абсолютбанк».

При этом требования кредиторов «ОптиКурс» будут приниматься в течение двух месяцев, дата отсчета этого срока — 27 июля 2023 года.

Напомним, 24 июля прошло внеочередное собрание акционеров «ОптиКурса». На нем приняли решение о ликвидации компании и прекращении банковской деятельности.

Ранее с 5 июля 2022 года «Абсолютбанк» сменил название и перестал быть банком. Вместо него появилась небанковская кредитно-финансовая организация «ОптиКурс». Это решение согласовано с Нацбанком. Новая компания могла оказывать некоторые банковские услуги.

«Абсолютбанк» в 2021 году попал под санкции США.

Среди банков, которые за последние годы прекратили работу в Беларуси, — «Идея Банк», «Дельта банк (Беларусь)».

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