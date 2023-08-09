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Белорусы вышли на Таймс-сквер с портретами политзаключенных

  • 9.08.2023, 11:46
Белорусы вышли на Таймс-сквер с портретами политзаключенных

Фотофакт.

В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку белорусского народа. Активисты собрались на Таймс-сквер, одной из самых известных и посещаемых площадей мира, и выразили свою солидарность с жертвами репрессий в Беларуси, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

Они принесли с собой портреты политзаключенных, которые находятся в тюрьмах за свои убеждения, и фотографии с разгона мирных протестов, которые начались после фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года.

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