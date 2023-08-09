Наталья Радина: Белорусы должны пройти свой путь к свободе 9.08.2023, 11:56

Наталья Радина

Сил у нас всегда больше, чем кажется.

Сегодня — третья годовщина начала революции в Беларуси. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» написала о пути к свободе, который проходят белорусы:

— Говорила сегодня с матерью одного политзаключенного, приговоренного в 2020 году к огромному сроку. «Надеюсь, все не зря», — сказала мать, сердце которой разрывается от боли за сына.

Я точно знаю, что все не зря, как бы сейчас ни было невыносимо трудно белорусам, особенно тем, кто находится в тюрьмах. Нам всем нужно пройти по этому тяжелому пути к свободе. Легких дорог к настоящей свободе нет.

Так что надо идти, стаптывая башмаки, иногда спотыкаясь, иногда падая. Но обязательно вставать и продолжать путь, делая, что можешь. Потому что это дорога для всех и каждого. А сил у нас всегда больше, чем кажется.

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