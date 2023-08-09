«В старой Грушевке по-настоящему чувствуется жизнь» 9.08.2023, 12:01

Минчане рассказали о том, в каком районе столицы жить лучше всего.

Издание CityDog.io задало жителям Минска разных возрастов, какой, по их мнению, в столице самый комфортный и приятный район для жизни. В принципе, всем нравится центр, но, кажется, мало кто хочет иметь там квартиру.

Влад, видеограф, 22 года: «Выбираю Лебяжий: тут безопасно и красивая природа»

«Сразу хотел сказал про Осмоловку, но потом понял, что это вообще не так. Мне очень нравится как этот район, так и новый квартал «Депо», который строят неподалеку.

Я обожаю гулять по центру Минска, но все равно понимаю, что лучшим местом для жизни я бы это не назвал. Там слишком много людей, там нет ощущения дома.

На мой взгляд, лучше всего жить в Лебяжьем, около «Минск-Арены». Тут прекрасная природа. Рядом есть Дрозды — на мой взгляд, самый красивый парк Минска. За ним потрясающее поле, по которому очень приятно гулять, когда хочется сбежать от городской суеты. Я там еще часто снимаю свои видео и гуляю с собакой.

Мне нравится, что тут, несмотря на относительную уединенность, есть все, что нужно для комфортной жизни: торговый центр, почта, поликлиника, школы, сады, хорошее транспортное сообщение. Рядом ходит электричка, на которой можно доехать до центрального вокзала буквально за 10 минут, что тоже очень удобно.

Из плюсов этого района — здесь очень редко можно встретить бездомных и алкоголиков. Тут в принципе живет не так много людей и контингент достаточно хороший: молодые ребята с семьями. Именно поэтому даже в три часа ночи, сидя на какой-нибудь одинокой лавочке, чувствуешь себя безопасно».

Катерина, менеджер, 41 год: «В старой Грушевке по-настоящему чувствуется жизнь»

«Я бы назвала лучшим районом для жизни Грушевку. Ее я люблю по нескольким причинам.

Во-первых, она недалеко от центра. Практически в любую точку Минска из этого района можно доехать буквально за 20—30 минут.

Во-вторых, тут есть как большие магазины, так и маленькие. По сути, тут есть вся инфраструктура, которая нужна для комфортной жизни.

При этом я говорю не про новые дома Грушевки, а про старую застройку. Здесь тишина, в отличие от домов на проспекте. Ощущение, будто ты и не в Минске вовсе, а живешь в небольшом областном городке.

Еще из плюсов — в подъездах мало квартир, из-за чего спокойнее, чем в многоквартирных панельках. Нравится еще то, что здесь отдельное дворовое комьюнити. Тут нет никаких чатов, зато есть много местных старожилов, готовых в любой момент познакомиться с тобой.

Я часто болтаю с бабушкой с первого этажа моего дома. Она спрашивает меня, как собака, и рассказывает, что «на нашем этаже живет шизофреничка, которую заперли в квартире». Здесь много живого общения. Да, все знают друг друга, но тут это скорее плюс, чем минус.

Есть даже отдельное комьюнити собачников, хозяева псов подходят друг к дружке и знакомятся. Рядом есть небольшой водоем, там рыбачат местные и тоже подходят друг к другу, хотя и не знакомы, и выспрашивают: «А вы, что ли, на батон ловите?»

В эру, когда все ушли в интернеты, здесь чувствуешь жизнь, когда выходишь на улицу».

Полина, продавец-консультант, 25 лет: «Лучший район — Первомайский: тут пикники можно делать в любом дворе»

«Я думаю, самый классный район Минска — это Первомайский. Он зеленый настолько, что летом на пикник приятно выбраться в любой двор. Здорово, что тут еще воду пить из-под крана можно.

Столики на летней террасе в кафе. Деревья в зелени с клумбой перед ними.

На речку хочешь — пожалуйста, на трамвае покататься — так вот же он. Надоел проспект — сделай два шага вправо. Везде растет вишня и алыча. Даже если думаешь, что все исследовала, то всегда найдется повод для удивления в виде поля или частного сектора.

Это уникальный район, где бездомные и голуби являются неотъемлемой частью местного колорита. Мне нравится, что тут сохранилась старая застройка времен сталинских бараков, а новые здания как будто бы даже колоритно вписываются. Хотя, может, я просто романтик и любительница первомайских дворов».

Надежда, преподавательница, 32 года: «Ковальская Слобода: близко к центру, но тихо и зелено»

«На мой взгляд, самый комфортный для жизни район — это от площади Незалежности в сторону Ковальской Слободы. Это зеленая ветка метро, где очень близко к центру, но при этом тут достаточно тихо и зелено. Недалеко отсюда «Минск Мир», его я не люблю и не хотела бы жить там. Однако из окна он смотрится вполне стильно и красиво.

В «Минск Мире» я бы не хотела жить, потому что он находится словно на отшибе. А вот Ковальская Слобода, наоборот, приятное место с относительно новыми домами, которые до сих пор не переполнены людьми. Тут ощущение, будто бы ты живешь на окраине. Я, например, не ощутила особой разницы, когда переехала сюда из Уручья. Правда, оттуда мне приходилось добираться до центра около 40 минут, а сейчас я могу пройтись пешком».

Кирилл, 36 лет: «Однозначно Восток: тут хорошие соседи и есть метро»

«Для меня это Восток, но только тот, который находится в 10 минутах ходьбы от метро. Все, что дальше, автоматически становится не классным районом. Вообще тут отличная инфраструктура, есть большой ТЦ, много продуктовых. Тут еще достаточно много зелени, есть даже лес, если стандартного парка или сквера мало. В «Маяке Минска» вполне приятные квартиры, где бонусом у тебя будут адекватные молодые соседи и уютные дворы. Этих факторов мне вполне достаточно.

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