Эксперт назвал три самых уязвимых участка линии обороны РФ 9.08.2023, 12:01

Российский фронт может посыпаться и возле Угледара.

Украинские войска, вероятно, могли прорвать первую линию обороны оккупантов. Скорее всего, ВСУ добились успехов на трех участках на юге Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев для РБК-Украина.

Как отмечает Селезнев, вероятнее всего, первая линия российской обороны прорвана по меньшей мере на трех участках в Запорожской области: возле Роботино, в окрестностях Старомайорского (Бердянское направление) и в направлении на оккупированную Васильевку (Запорожская область).

При этом, по мнению эксперта, перспективным для украинских военных также является Шахтерское направление вблизи Угледара, где в последнее время бои снова обострились.

«Следует помнить об информационной гигиене, что только официальные спикеры могут об этом говорить после того, как мы закрепимся на новых позициях. Более того, я бы сюда еще добавил Шахтерское направление, ведь в последнее время активизировались бои в районе Угледара. Там инициатива также за украинской армией, которая заставляет россиян задействовать резервы. На фоне того, что их в этом районе не так много, дела у россиян, прямо скажем, не очень», - подчеркнул эксперт.

По данным сервиса DeepState, на прошлой неделе украинские силы прорвали оборону россиян в северных окрестностях села Никольское. Оккупантов оттеснили в район дач и выбили с позиций к северу от села Сладкое.

Наступление ВСУ на юге и востоке

По данным Генштаба ВСУ, на фронте в течение последних суток произошло более 30 боевых столкновений. При этом ВСУ продолжают наступательные операции по трем направлениям фронта - Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском.

Украинские войска достигли локальных успехов в Запорожской области и к югу от Бахмута. Оккупанты в свою очередь атакуют вблизи Авдеевки, Мариинки и на Лимано-Купянском направлении.

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