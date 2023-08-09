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Украинец выиграл более $5000 в лотерее, доверившись гороскопу в TikTok

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  • 9.08.2023, 12:19
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Украинец выиграл более $5000 в лотерее, доверившись гороскопу в TikTok

33-летний Иван испытал удачу, купив 3 лотерейных билета.

В украинском городе Кременчуг 33-летний Иван выиграл 190 тысяч гривен (более 5 тысяч долларов) в лотерее благодаря гороскопу в TikTok, сообщает sport.ua.

В видео предсказывали ракам выигрыш в лотерее в конце июля. Иван решил проверить теорию и приобрел 3 лотерейных билета.

Когда мужчина посмотрел результаты на сайте, он увидел, что один из его билетов был выигрышный.

«Я не смог удержать эмоции и сказал пару слов, которые зазвучали не так, как бы я хотел, и не так, как бы вы могли пересказать в эфире или читателям новости», — сказал мужчина с улыбкой.

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