«Мы верим в демократическую, независимую и суверенную Беларусь» 1 9.08.2023, 12:48

Шарль Мишель

Фото: EPA

Дипломаты четырех стран ЕС напомнили о помощи белорусской демократии.

Европейский союз осуждает продолжающееся жестокое давление режима Александра Лукашенко на белорусов и поддерживает демократические силы страны, заявил в Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель на третью годовщину президентских выборов 2020 года. Польша и страны Балтии выпустили специальное обращение, а глава польского МИД Збигнев Рау дополнительно обратился к белорусам с речью, пишет «Зеркало».

«Сегодня отмечается годовщина сфальсифицированных и нелегитимных президентских выборов 2020 года в Беларуси, за которыми последовали драконовские репрессии против правозащитников и белорусов, выступающих за свободу. Евросоюз осуждает продолжающееся жестокое притеснение со стороны Лукашенко и поддерживает демократические силы в Беларуси», — написал Шарль Мишель.

Дипломаты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши декларируют поддержку белорусов, «оставаясь верными обязательству, выраженному в историческом лозунге «За нашу и вашу свободу».

«Три года назад, 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко провозгласил себя победителем фальсифицированных президентских выборов, тем самым поправ демократические устремления и права белорусского народа. Этот преступный захват власти нелегитимным режимом с тех пор привел к массовым внутренним репрессиям, соучастию в военных преступлениях и преступлении агрессии, быстрой эрозии суверенитета Беларуси, а также к дестабилизации региона», — говорится в заявлении внешнеполитических ведомств четырех стран.

Дипломаты призывают к освобождению политзаключенных, прекращению репрессий и поддержки российской агрессии, обещают продолжать давление на режим Лукашенко.

«Мы верим в демократическую, независимую и суверенную Беларусь так же, как верим в победу Украины. Наша поддержка народа Беларуси, борющегося за свою свободу и достоинство, останется непоколебимой», — говорится в заявлении.

«Авторитарные режимы рухнут, а тираны предстанут перед судом. Мы повторяем наш призыв к немедленному и безоговорочному освобождению и реабилитации всех политзаключенных, к прекращению репрессий и соучастия в агрессии России против Украины. Пока продолжаются репрессии, нарушения международного права, продолжающаяся инструментализация миграции или других преступлений, мы продолжим изоляцию преступного и нелегитимного режима Лукашенко и усиление против него адресных и секторальных санкций ЕС», — указано в последнем абзаце текста.

Глава МИД Польши Збигнев Рау выступил с отдельным обращением: «Насилие режима ударило в значительную часть общества. Массовые аресты, избиения, запугивание и даже убийства — это ответ властей на стремление граждан к достойной жизни. Белорусское общество, в том числе польское меньшинство, лишено возможности для нормального развития».

По словам Рау, в Польше белорусы могут «развивать свои таланты и предпринимательство, хоть понимаем, что многие из вас желают быстрейшего возвращения домой».

«Польша поддерживает ваши национальные надежды и европейские устремления. Мы, поляки, помним нашу собственную трудную историю, поэтому точно понимаем ваше желание жить в свободном белорусском государстве. Верю, что сможете вернуть свою Отчизну», — сказал глава польского МИД.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По мнению правозащитников, избирательный процесс прошел с множественными нарушениями и был полностью непрозрачным. По официальным данным белорусского ЦИК, 80,10% проголосовали за Лукашенко, а за Тихановскую — 10,12%.

Между тем эксперты независимой платформы «Голос» проанализировали данные протоколов избирательных участков и сведения, присланные пользователями платформы, и пришли к выводу, что за Тихановскую проголосовало не менее трех миллионов человек, или 56% избирателей с учетом реальной явки.

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