Александр Невзоров: Россия попалась, как жалкая воровка на вокзале 9.08.2023, 12:52

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Александр Невзоров

Дуру пинают, стыдят и разжимают ей пальцы.

Отсутствие ярких вестей с фронта переключило российских пропагандистов в странный «режим», пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Примерно каждые семь минут из шляп достаются «кролики» пророчеств о «принуждении Украины к миру», о вероломстве западных элит и заморозке войны.

Расплодились и любители этого жанра. Они подстроились к ритму «политологов» и тоже принялись терзать свои интеллектуальные пипирки.

Следует помнить, что поразительную осведомленность о планах «западных элит» проявляют особи никакого отношения к элитам не имеющие. Все тревожные вести «из-за кулис» мировой политики тащат в своих клювиках те, кто ни за какие «кулисы» никогда не был допущен.

«Политологи», как правило понятия не имеют о том, что такое война. Когда она затягивается чуть дольше голливудского военного боевика, политолог начинает истерично бить тревогу.

На данный момент все просто. Россия - пойманная и уличенная воровка, которая вцепилась в награбленное и не хочет его отдавать, «потому, что на украденном ею чемодане она успела написать свою фамилию».

Вокруг собрался весь вокзал. Дуру пинают, стыдят и разжимают ей пальцы.

Да, разговорчики о том, что «проще отрезать руки» слышны, но пока доминируют «разжиматели».

Роль России - предельно жалкая. Никаким величием и не пахнет.

Но спятивший чекист и не мог дать ей никакой другой роли «на мировом театре».

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