«Гриб растет, так страшно» 9.08.2023, 13:04

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Что на самом деле произошло на военном заводе в Сергиевом Посаде под Москвой?

Как сообщал сайт Charter97.org, в среду, 9 августа, мощный взрыв прогремел в Московской области РФ - в городе Сергиев Посад в 70 километрах от столицы ФР. Вблизи места инцидента поднялся огромный столб дыма в виде гриба.

Российские официальные СМИ сообщили, что причиной взрыва стал «человеческий фактор». Telegram-каналы пишут, что пострадали 18 человек.

Местные жители утверждают, что взорвался беспилотник. Также сети появились фото и видео 120-мм снарядов, якобы обнаруженных возле завода.

Сообщается также, что взрыв произошел в районе Загорского оптико-механического завода, являющегося частью военно-технической компании «Ростех».

Взрыв на предприятии «Ростех» в Московской области насколько мощный, что россияне начала эвакуацию. Взрывом выбило окна довольно далеко от завода.

Местные жители публикуют видео столба дыма на месте взрыва с словами: «Вот такой гриб растет, какой-то взрыв был. Ой, как страшно!».

Кадры взрыва в Сергиевом Посаде опубликовал «Главред»:

Также в Сети появились кадры с территории завода. Сообщается, что взрыв прогремел внутри ангара 40х40 метров, который использовался как склад с пиротехникой. Его разрушило полностью.

Под завалами могут находиться россияне. Количество пострадавших, по последним данным, увеличилось до 25.

Один из сотрудников завода, не церемонясь в выражениях, сказал, что завод серьезно пострадал. Его самого откинуло взрывной волной.

Россияне не сдерживают эмоций по поводу случившегося на заводе:

Момент взрыва на оптико-механическом заводе попал на камеры видеонаблюдения:

Загорский оптико-механический завод является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

Момент взрыва на заводе попал на видеорегистратор:

Эпицентр взрыва на заводе сейчас выглядит так:

На одном из кадров у взорвавшегося завода в Сергиевом Посаде лежал 122-мм снаряд:

По всему Сергиеву-Посаду сейчас разбросаны вот такие, цилиндрической формы объекты, похожие на снаряды:

Работница шейного цеха в соседнем предприятии заявила, что беспилотник прилетел на оптико-механический завод в Сергиевом Посаде:

Там производили, в частности, оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли и приборы ночного видения.

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