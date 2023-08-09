«Гриб растет, так страшно»
- 9.08.2023, 13:04
- 2,582
Что на самом деле произошло на военном заводе в Сергиевом Посаде под Москвой?
Как сообщал сайт Charter97.org, в среду, 9 августа, мощный взрыв прогремел в Московской области РФ - в городе Сергиев Посад в 70 километрах от столицы ФР. Вблизи места инцидента поднялся огромный столб дыма в виде гриба.
Российские официальные СМИ сообщили, что причиной взрыва стал «человеческий фактор». Telegram-каналы пишут, что пострадали 18 человек.
Местные жители утверждают, что взорвался беспилотник. Также сети появились фото и видео 120-мм снарядов, якобы обнаруженных возле завода.
Сообщается также, что взрыв произошел в районе Загорского оптико-механического завода, являющегося частью военно-технической компании «Ростех».
Взрыв на предприятии «Ростех» в Московской области насколько мощный, что россияне начала эвакуацию. Взрывом выбило окна довольно далеко от завода.
Местные жители публикуют видео столба дыма на месте взрыва с словами: «Вот такой гриб растет, какой-то взрыв был. Ой, как страшно!».
Кадры взрыва в Сергиевом Посаде опубликовал «Главред»:
Также в Сети появились кадры с территории завода. Сообщается, что взрыв прогремел внутри ангара 40х40 метров, который использовался как склад с пиротехникой. Его разрушило полностью.
Под завалами могут находиться россияне. Количество пострадавших, по последним данным, увеличилось до 25.
Один из сотрудников завода, не церемонясь в выражениях, сказал, что завод серьезно пострадал. Его самого откинуло взрывной волной.
Россияне не сдерживают эмоций по поводу случившегося на заводе:
Момент взрыва на оптико-механическом заводе попал на камеры видеонаблюдения:
Загорский оптико-механический завод является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.
Момент взрыва на заводе попал на видеорегистратор:
Эпицентр взрыва на заводе сейчас выглядит так:
На одном из кадров у взорвавшегося завода в Сергиевом Посаде лежал 122-мм снаряд:
По всему Сергиеву-Посаду сейчас разбросаны вот такие, цилиндрической формы объекты, похожие на снаряды:
Работница шейного цеха в соседнем предприятии заявила, что беспилотник прилетел на оптико-механический завод в Сергиевом Посаде:
Там производили, в частности, оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли и приборы ночного видения.