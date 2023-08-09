Литва, Латвия и Польша разработали механизм полного закрытия границ с Беларусью 9.08.2023, 13:01

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Конкретные ситуации будут оцениваться на межведомственном уровне.

Литва, Латвия и Польша вместе разработали единый механизм полного закрытия границы с Беларусью в случае возникновения критической ситуации.

Об этом сообщает belsat.eu со ссылкой на премьер-министра Литвы Ингрид Шиманите.

Согласно разработанной стратегии, конкретные ситуации будут оцениваться на межведомственном уровне. Происходить это будет не обязательно публично, но в случае принятия решения будет объяснено, сказала Ингрида Шиманите. Министр не уточнила, какие ситуации могут привести к закрытию границ.

«Мы можем сидеть и думать о куче событий, которые практически бесконечны. Инцидентов, которые теоретически можно придумать, бесконечное количество, поэтому я не хочу о них говорить, потому что это будет выглядеть как оценка каких-то реальных угроз», – сказал чиновник.

На данный момент Литва закрывает два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью: Шумскас – Лоша и Твярячюс – Видзы. Ингрида Шиманите считает, что шесть контрольно-пропускных пунктов на границе с нашей страной – это избыточное количество с геополитической точки зрения, тем более что литовское правительство уже давно не рекомендует ездить в Беларусь.

«Несмотря на это, есть определенное количество людей, которые не придерживаются этой рекомендации или имеют для этого особые причины, и эта инфраструктура сейчас, на наш взгляд, просто избыточна для геополитической оценки. Государственной пограничной службе потребуется меньше ресурсов для работы в районах, где большее движение физических лиц или негрузовых транспортных средств. После закрытия точек работа просто будет сконцентрирована в тех точках, через которые проходит часть коммерческого трафика», – сказала премьер-министр.

Ингрида Шиманите резюмировала комментарий о закрытии границ тем, что «сам факт присутствия Вагнера в Беларуси никоим образом не позволяет литовским службам расслабляться».

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