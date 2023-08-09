Сергей Дылевский: Белорусам стоит надеяться лишь на самих себя
- 9.08.2023, 13:09
9 августа — день возрождения.
Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский в комментарии для сайта Charter97.org рассказал, на кого сегодня стоит надеяться белорусам:
— Для меня 9 августа — это праздничная дата, с другой стороны — трагическая. Памятная дата, как день возрождения белорусов, день начала протестов. Однако, когда смотришь, куда мы все сегодня пришли, становится грустно.
За эти три года я убедился, что белорусам нужно надеяться лишь на самих себя. «Белорус белорусу белорус», а помочь нам можем лишь мы сами.