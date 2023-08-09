СМИ: ВСУ заманили россиян в ловушку, после чего закрыли капкан 2 9.08.2023, 13:16

6,514

В ходе успешной операции на левом берегу Днепра украинские военные получили ценную информацию.

Российские источники сообщают, что подтвердились их худшие ожидания по поводу пропажи разведывательной группы майора Томова, передает dialog.ua.

Выяснилось, что оккупанты попали в засаду ВСУ на левом берегу Днепра и были разгромлены: выжившие были взяты в плен вместе с оружием, средствами связи и ценной информацией.

Более того, хуже всего для оккупантов то, что в руки ВСУ попала ценная информации с мобильных телефонов российских разведчиков, которые они взяли с собой, поскольку связь через рации работает очень плохо.

Об этом также пишет российский военный, Z-блогер Егор Гузенко.

По его словам, украинские военные вступили в боевое столкновение с первой группой россиян, разбили их и захватили рации.

После этого по российским рациям ВСУ вызвали на помощь оккупантов, которые, не зная, что идут в ловушку, попали в руки украинских военных и были разгромлены.

«Группа Томова попала в засаду, выжившие сейчас в плену. Все, как я и говорил. ВСУ захватили рацию и пытались привести остальных в засаду, просили помощи. А еще данные с мобильных телефонов... Парни в беде…" - пишет он. Он также опубликовал попавшие в Сеть фотографии, на которых выжившие оккупанты связаны и находятся в руках ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».