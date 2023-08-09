Бодро убегавшую от минских контролеров пенсионерку так и не смогли поймать

Бодро убегавшую от минских контролеров пенсионерку так и не смогли поймать1
- 9.08.2023, 13:35
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Видео с дерзким побегом завирусилось в Сети.
Едва мы стали забывать про одну из главных белорусских национальных забав — эпичные побеги от контролеров общественного транспорта, как TikTok растащил на репосты свежий ролик. Наверное, свое дело сделала жара, ну или Игры стран СНГ все-таки смотивировали минчан заняться бегом с препятствиями, пишет onliner.by.
В коротком видео минчанка по лестнице убегает от плюс-минус своих ровесниц в синих жилетах и ныряет в подземный переход. В кульминационный момент одна из контролеров вдруг сдается, вскидывает руки и выдает весьма мемную фразу: «Вы ж с больными ногами, вы сказали, ноги болят у вас!»
@yaninomrrch Пенсионерка убегает от конторы🤣 она перебежала через дорогу и побежала во дворы дальше, а женщины за ней #пробежка #контролер ♬ оригинальный звук - cocosweet
Ее коллега оказывается более упорной: продолжает погоню и даже успевает схватить нарушительницу за рукав. Чем вся эта экшен-сцена в итоге закончилась — неизвестно (нам пока не удалось дозвониться до ревизоров). Автор видео говорит, что женщины потом «вместе убежали во дворы». Снято все было рядом с остановкой «Гасцініца „Спадарожнік“» на улице Чкалова.
Мнения по поводу происходящего разделились: кто-то называет пенсионерку «кумиром», кто-то осуждает. Нашлись и те, кто предложил наложить на видео музыку из «Пиратов Карибского моря».
@yaninomrrch Ответ пользователю @Сёма Как думаете, удалось в итоге сбежать? #минск #пенсионерка #побег ♬ Пираты Карибского Моря - Antoine Barry
Обновлено. Судя по всему, бойкой безбилетнице все-таки удалось удрать от контролеров. В пресс-службе «Минсктранс» нам рассказали, что уже направили запрос в милицию на установление ее личности. «После установления личности гражданки, она будет привлечена к административной ответственности за безбилетный проезд. Кроме того, будет дана правовая оценка ее действиям по статье 24.3 КоАП РБ Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» — прокомментировала пресс-секретарь «Минсктранс» Елена Громыко.