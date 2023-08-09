Зеленский неожиданно провел Ставку в «специальном» формате

Зеленский неожиданно провел Ставку в «специальном» формате3
- 9.08.2023, 13:47
- 2,474
Для обсуждения только одной темы был приглашен самый узкий круг людей.
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Оно отличалось от других специальным форматом, в котором принимал участие самый узкий круг должностных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.
«Сегодняшняя Ставка - в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме - нашего наступления», - рассказал он.
По словам Зеленского, был проведен глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага.
В Ставке приняли участие - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский и начальник ГУР Кирилл Буданов.