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Зеленский неожиданно провел Ставку в «специальном» формате

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  • 9.08.2023, 13:47
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Зеленский неожиданно провел Ставку в «специальном» формате

Для обсуждения только одной темы был приглашен самый узкий круг людей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Оно отличалось от других специальным форматом, в котором принимал участие самый узкий круг должностных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

«Сегодняшняя Ставка - в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме - нашего наступления», - рассказал он.

По словам Зеленского, был проведен глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага.

В Ставке приняли участие - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский и начальник ГУР Кирилл Буданов.

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