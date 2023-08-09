Снова себя высек Телеграм-канал «СерпомПо»

9.08.2023, 14:03

И непонятно даже, какая из версий хуже для репутации Кремля.

Власти Подмосковья поспешили заявить, что источником детонации на заводе в Сергиевом Посаде является склад пиротехники, «арендованный сторонней компанией». А причина — «нарушение технологических процессов».

Но что бы ни было реальной причиной, произошедшее - очередной, как говорится, дикий зашквар с точки зрения безопасности. Особенно в условиях «повышения бдительности» во время «Священной войны с Натой».

Либо у вас на оборонном предприятии снимают склады какие-то раздолбаи, которых никто не контролирует. Это, к слову, обычная практика для большинства постсоветских заводов ОПК в провинции, которые были вынуждены из-за безденежья продавать или сдавать в аренду помещения своих корпусов. На этом «бизнесе» в «стабильные откатно-распильные путинские нулевые» (к слову, значительно больше, чем в «лихие 90-е» ) озолотились сотни директоров-жуликов, которых прикрывали хорошие «крыши» в МО, Белом доме, ФСБ и прочих прокуратурах. И, как видим, это продолжается.

Либо это диверсанты. И непонятно даже, что хуже для вашей репутации.

Самое смешное, что все это происходит в стране, где путинцы годами «крепили госбезопасность», а после начала своей «СВО» закрутили гайки еще сильнее.

Лживое, агрессивное, клептократическое, архаичное и «рукозадое» путинское «царство лежа на боку» продолжает демонстрировать свою сущность.

UPD Число пострадавших выросло до 49 человек. 5 человек могут находиться под завалами.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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