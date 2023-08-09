Ракета за $3 миллиона: в США показали суперкар с максимальной скоростью 500 км/ч 1 9.08.2023, 14:03

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Претендует на звание самого быстрого авто в мире.

В США презентовали новый Hennessey Venom F5 Revolution Roadster. Экстремальный суперкар претендует на звание самого быстрого авто в мире. Подробности модели опубликовали на официальном сайте Hennessey.

Новый Hennessey Venom F5 Revolution Roadster – экстремальный вариант суперкара. Всего выпустят только 12 таких авто стоимостью 3 миллиона долларов.

Как и купе Hennessey Venom F5 Revolution, родстер получил аэродинамический пакет с обвесом, большим антикрылом и воздухозаборником на капоте двигателя. Прижимная сила увеличилась до 635 кг при 400 км/ч. Кроме того, суперкар облегчен до 1400 кг за счет новой съемной крыши и кованных дисков.

В отделке салона сочетаются кожа, алькантара и карбон. В Hennessey готовы выполнить любые пожелания клиентов относительно цвета кузова и салона. Hennessey Venom F5 Revolution Roadster получил систему телеметрии, как в гоночных авто.

Американский суперкар оснащен 6,6-литровым V8 твин-турбо мощностью 1817 л. с. Максимальная скорость составляет около 500 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 с. Вскоре один из Hennessey Venom F5 попытается побить мировой рекорд скорости.

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