СМИ: Украинские Су-24 стали кошмаром для Путина 1 9.08.2023, 14:13

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Оборудованные ракетами Storm Shadow и Scalp, они привели к успеху последних операций ВСУ.

Россия пытается бить по авиабазам, где размещены истребители Су-24. Оборудованные ракетами Storm Shadow и Scalp, они успешно работают по расположению оккупантов.

Об этом пишет Blick.

Россияне боятся Су-24, и на то есть причины. Именно украинские истребители стали залогом успеха в последних военных операциях.

Успешные удары украинских военных преимущественно производятся ракетами большой дальности Storm Shadow и Scalp, установленными на Су-24. Эти модернизированные бомбардировщики стали кошмаром для путинского руководства, пишут западные обозреватели.

Так что в последнее время 90% крылатых и баллистических ракет россияне запускают по Староконстантинову в Хмельницкой области – там, вероятно, размещены украинские военные самолеты. На это обращает внимание итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

Впрочем, эксперт отмечает: эта тактика не очень хороша, ведь россияне терпят неудачи, несмотря на свои ракетные удары. Обстрелы мостов в Чонгаре и Геническе демонстрируют, что ракеты Storm Shadow и Scalp могут бить по критическим инфраструктурным объектам россиян на оккупированных территориях Украины, и ночь не мешает им.

Немецкое издание Bild пишет, что украинские воздушные силы каждые 24 часа перемещают самолеты Су на другую базу. Также Украина использует секретные взлетно-посадочные полосы, а Владимир Зеленский, подписав ракету Scalp, словно потроллил россиян, пишут мировые СМИ.

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