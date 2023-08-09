Как белорусам обжаловать «письма счастья»? 1 9.08.2023, 14:14

1,830

В ГАИ опубликовали пошаговую инструкцию.

Согласно законодательству, белорусские автолюбители имеют право обжаловать любой штраф, выписанный как лично сотрудником ГАИ, так и на основании данных автоматических камер фотофиксации. Их белорусы получают в виде так называемых «писем счастья». Алгоритм действий водителя, несогласного с выписанным ему штрафом, озвучили в Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.

Как пояснили в ведомстве, на обжалование штрафа белорусам даётся один месяц со дня получения постановления. Для этого водителю необходимо:

• обратиться в ГАИ по месту жительства и написать заявление на обжалование штрафа;

• предоставить объективные доказательства, если в момент правонарушения транспортным средством владел или пользовался другой человек.

Обжаловать штраф можно и по прошествии месяца, однако, в этом случае обращаться нужно уже не в отделение ГАИ, а в прокуратуру. На это белорусам отводится ещё шесть месяцев.

Относительно штрафов, выписанных на основании данных камер фотофиксации, в ГАИ пояснили, что они автоматически выписываются на собственника (владельца) транспортного средства. Постановление о штрафе в этом случае ГАИ имеет право выносить в течение 2 месяцев с момента совершения правонарушения без личного участия автовладельца, а вступает в законную силу оно с момента вынесения. Автовладелец должен получить его заказным письмом по месту регистрации, а в случае, если в базе ГАИ есть номер его телефона, будет дополнительно отправлено смс-сообщение следующего вида: «В отношении Вас ГАИ вынесено постановление №X по ст.18.12 ч.1 от X.X.2023г».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».