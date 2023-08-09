Дмитрий Полиенко: На Окрестина казалось, что мы уже победили 9.08.2023, 14:30

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Дмитрий Полиенко

Настоящие белорусские герои — это партизаны.

Бывший политзаключенный, активист анархистского движения Дмитрий Полиенко рассказал сайту Charter97.org, чем для него важна дата 9 августа, а также о настоящих белорусских героях:

— Сегодня третья годовщина восстания в Беларуси. 9 августа я сидел на Окрестина. Меня арестовали раньше. За якобы призывы к участию в протестных флешмобах и «нарушение» домашней химии. Тогда я сидел в СИЗО. Один. Рядом в СИЗО в соседней камере сидел Павел Северинец. Мне удалось тогда ему передать письмо его жены Ольги Северинец, напечатанное в газете «Новы час». Позже меня перевели в камеру к уголовникам, так как в ИВС (изоляторе временного содержания) и ЦИПе (центре изоляции правонарушителей) освободили места для задержанных протестующих.

9 августа мы с сокамерниками слышали гудки машин, непрестанные взрывы гранат (я тогда думал, что это салюты), мне и остальным казалось, что мы уже победили. Но, когда вечером начали забрасывать сильно избитых протестующих, когда мы слышали крики и плач, стало понятно, что Лукашенко снова решил сидеть на троне и бороться с народом старыми средствами — тотальными репрессиями.

Освободить меня должны были ближе к утру 11-го. Но этого не произошло. Забросили в «стакан» (это помещение на одного человека) и держали там почти до ночи. Ко мне подошел главный начальник Окрестина Кенюх Игорь и сказал, что освободят обязательно, но позже. Я поставил ультиматум, что выйду отсюда, даже ногами вперед, но выйду, и даю ему на это время. Время прошло. Я вскрываю вены. У них паника, потому что они разрываются, людей некуда «упаковывать». Тогда они просто замотали мне руку туалетной бумагой и освободили.

Около Окрестина было много людей. Повсюду кипишь. Я слушаю людей, что случилось, слышу об убитых, избитых, изнасилованных — у меня ужас.

Приехала жена меня забирать, где-то нашла машину. Мы едем в безопасное место. На улице повсюду люди с флагами и ОМОН.

Дмитрий Полиенко рассказывает, что «ужас белорусов превратился в борьбу»:

— Люди поняли, что они люди, а не тварь дрожащая! Начались забастовки, бесконечные акции солидарности. У меня была большая гордость за белорусов, которые поняли, что их это тоже касается.

9 августа войдет в историю новой Беларуси! Это День боли и одновременно День гордости.

Сейчас я чувствую ответственность за политзаключенных, за погибших. К сожалению, сейчас идет полномасштабная война имперской России против Украины. Поэтому сейчас считаю долгом поддерживать не только наших политзаключенных, но и наших воинов, которые отдают свои жизни во имя свободной Украины и Беларуси.

В этот день белорусы должны проявлять солидарность, помогать друг другу. Вспоминать все те события, когда мы объединились, благодаря шкловскому Таракану.

За эти три года, увы, мы так и не освободили наших героев, страдающих в тюрьмах. Но стало известно большему кругу людей, что отнюдь не так называемые лидеры делают нас сильными, а мы сами! Я горжусь всеми, кто выходил на протесты, особенно теми, кто устраивал и устраивать партизанские акции, горжусь своими соратниками, которых осудили на большие сроки. Именно благодаря таким людям и Жыве Беларусь!

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