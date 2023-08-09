СМИ: Контрнаступление на юге Украины повторяет операцию на Херсонщине 9.08.2023, 14:47

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Карта боевых действий.

В течение недели ВСУ сосредоточились на уничтожении логистики из Крыма и Донецкой области, а также продавливании второй линии обороны в направлении Токмака, пишет «Еспресо».

На днях Генштаб ВСУ официально зафиксировал 250 тыс. ликвидированных рашистов. Если добавить к этому раненых, пленных и других безвозвратно выведенных из строя врагов из-за низкого качества их полевой медицины, то эта цифра будет в 2-2,5 раза больше.

Логистика из Крыма и южный фронт

Как известно, именно через железную дорогу из Крыма оккупанты обеспечивают основные поставки на фронт боеприпасов. Следовательно, воскресные удары по Чонгарскому и Геническому мостам перерезали главную логистическую артерию врага и обеспечили гарантированный нескольконедельный «снарядный голод» на передовой на Запорожье и Донетчине.

Кроме того, единственный уцелевший путь из Крыма через Армянск не только на 200 км длиннее, но и существенно опаснее. Ведь он пролегает непосредственно близко от фронта через Брыловку и Новую Каховку, которые находятся на расстоянии выстрела не только HIMARS, но и обычной артиллерии. Другая железная дорога идет через Волноваху и так же хорошо простреливается, как и хорошо пристреленный порт в Бердянске . Следовательно, оккупанты стоят перед выбором: либо очень рисковать, либо смириться с уменьшением количества артвыстрелов, на что они пойти никак не могут.

Ситуация на южном фронте начинает становиться до боли (для россиян) похожей на события на Херсонщине . Стратегия ВСУ предполагает создание условий для логистического цейтнота одновременно с перегрузкой линии фронта интенсивностью боев. В таких условиях защита рашистов обязательно где-то должна прорваться.

Наступление на левобережье Херсонщины

Неудивительно, что сразу после ударов по мостам ВСУ активизировались на левобережье Херсонщины , уничтожив командный пункт оккупантов в районе Казачьих Лагерей на побережье между Новой Каховкой и Олешками . Также украинцы провели десантную операцию. Насколько она была успешной и удалось ли защитникам Украины закрепиться, пока неизвестно, но российские паблики утверждают, что такая угроза существует. Впрочем, не стоит также исключать, что Силы обороны вскоре смогут форсировать обмелевший Днепр и в каком-то другом месте.

2 месяца контрнаступления

Через 2 месяца контрнаступления можно говорить, что на участках, где ВСУ были активными, они практически полностью уничтожили первую линию обороны россиян и подошли ко второй, а кое-где стали уже активно ее разбирать. В случае ее прорыва третья линия обороны сдержать ВСУ уже не сможет, ведь она скорее служит для поддержки первых двух, чем реально для сдерживания.

Запорожский фронт, Мелитопольское направление

Украинские воины продолжают вбивать клин во вторую линию обороны между Работино и Вербовым, одновременно атакуя закрепившиеся в этих селах гарнизоны рашистов. Ситуация для оккупантов в Работино становится еще более угрожающей из-за того, что Силы обороны не только зашли на северные окраины села, но и одновременно давят и продвигаются по восточным, юго-восточным и западным окрестностям этого «опорника».

Донецкий фронт, Бердянское направление

После деоккупации Старомайорского Силам обороны пришлось в течение недели отражать ряд контрнаступлений на это село. В то же время уничтожение значительного числа рашистов позволило ВСУ усилить наступление на соседнее Урожайное . Оккупационный гарнизон в селе находится в очень затруднительном положении: ВСУ уже разминировали северную часть населенного пункта и зашли в нее, а также форсировали реку Мокрые Ялы с западной стороны и одновременно атакуют с востока. Россияне сосредоточили свои резервы на основной линии обороны Новозлатополь – Ремевка – Володино – Старомлыновка – Керменчик и не спешат присылать их на помощь оккупантам в Урожайном . Так же на произвол судьбы брошен гарнизон в Приютном . Поэтому вполне логично, что вскоре рашисты в этих селах закончатся или убегут.

Донецкий фронт, Мариупольское направление

С активизацией каждого нового участка боев вопрос резервов для россиян на южном фронте становится все острее. В конце недели ВСУ удалось отбросить врагов на несколько километров от Угледара и прижать в селе Никольское к реке Кашлагач. Оккупантам пришлось быстро вводить резервы, чтобы стабилизировать ситуацию. Но следует ожидать, что вскоре это направление снова подкинет рашистам сюрпризы.

Контрнаступление в Луганской области

Наступление россиян на Боровую на Луганщине в течение недели развивалось в противоположном направлении. Враг не только не сумел продвинуться, но и отступил на несколько километров в районе Кармазиновки , откуда, собственно, и начиналось это наступление. Здесь ВСУ удалось отбросить оккупантов к реке Жеребец, которую рашисты форсировали несколько недель назад. Следовательно, через 3 недели наступления у россиян осталась небольшая полоска украинской территории в районе сел Новоегоровка - Сергеевка . Российские «успехи» настолько очевидны, что начальник российского генштаба генерал Герасимов был вынужден лично приехать на этот участок фронта, чтобы поруководить в ручном режиме.

Не дожидаясь успехов на Боровском направлении, россияне начали еще одно массированное наступление на Купянск в районе сел Синьковка и Першотравневое . Успехов у них не было. Силам обороны удалось уничтожить командный пункт врага возле Гряниковки.

Карты созданы на основе информации, полученной от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а также других открытых и проверенных источников. В то же время карты не максимально точны и лишь условно отражают тенденции в зоне боевых действий.

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